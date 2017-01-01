Ситник прокоментував другу порцію «плівок Онищенка»

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Тих осіб, які там фігурують, викличемо, будемо допитувати по цим записам, - глава НАБУ

Особи, які фігурують у записах на «других плівках Онищенка», будуть найближчим часом викликані на допит. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник сьогодні на брифінгу.

«Тих осіб, які там фігурують, викличемо, будемо допитувати по цим записам», - зазначив він.

Ситник також додав – він вважає, що своїми записами Онищенко хоче відволікти увагу від скоєних ним злочинів. «Мета пана Онищенка - це уникнути покарання за скоєні корупційні дії шляхом відволікання уваги від цих кейсів через плівки», - підкреслив він.

Директор НАБУ також звернувся до нардепа із проханням передати записи слідству, якщо вони справді у нього є.

Як повідомлялось, також на брифінгу він назвав дату завершення слідства у першій частині справи Онищенка, а також розповів, із чим пов'язані заяви про зрив приватизації Одеського припортового.