Ситник розказав, як НАБУ розслідував «квартирну справу Лещенка»

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Глава НАБУ розповів, чому не зареєстрував кримінальне провадження

Директор НАБУ Артем Ситник пояснив увесь «ланцюжок»із розлідуванням «квартирної справи» нардепа Сергія Лещенка. Про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«Холодницький (глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький – Ред.) направив нам лист з вимогою провести перевірку, а не зареєструвати провадження. Він міг би сам зареєструвати провадження, якби вбачав підстави для цього. І детективи разом з аналітичним підрозділом провели перевірку. На нашу думку, там було виявлено два корупційних адмінпорушення, за належністю результати цієї перевірки були передані в НАЗК, там був складений протокол, який зараз розглядається у суді. ГПУ зареєструвала провадження, а потім закрила його у зв'язку з відсутністю склад злочину», - сказав Ситник.

Як відомо, 1 грудня НАЗК розпочато процедуру ознайомлення Сергія Лещенка з протоколом про адміністративне правопорушення.

6 вересня розгорівся скандал, що нардеп і журналіст Сергій Лещенко купив квартиру в центрі Києва площею 200 квадратних метрів за 7,5 млн грн. Він пояснив, що велику частину грошей позичив у засновника «Української правди» Олени Притули, а ще деякі кошти - у своєї дівчини-діджея Анастасії Топольської.

7 вересня народний депутат від БПП Сергій Лещенко тимчасово склав повноваження члена правління партії «Демократичний альянс».

19 вересня НАБУ перевірило всі джерела коштів на цю квартиру і знайшло деякі порушення в отриманні Лещенком безвідсоткової позики від Притули. Водночас сам нардеп стверджує, що НАБУ все переплутало.

Наприкінці жовтня ГПУ почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні щодо народного депутата БПП Сергія Лещенка. А НАЗК 6 грудня вирішило направити до суду протокол про адмінправопорушення, складений на нардепа Сергія Лещенка.