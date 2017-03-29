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    Ситник розповів, що буде робити, коли піде з НАБУ

    • Сьогодні, 06:09
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    Ситник наголосив, що події в парламенті, пов’язані з обранням аудитора НАБУ мають на меті зняття його з посади

    Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, якою він бачить Україну в майбутньому та роль НАБУ у змінах в країні.

    Про це в ефірі програми FACE2FACE з Тетяною Даниленко на телеканалі ZIK заявив Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро.

    Зокрема, Артем Ситник наголосив, що події в парламенті, пов’язані з обранням аудитора НАБУ мають на меті зняття його з посади: «Я впевнений, що дуже багато людей хотіли б щоб мене десь би не стало на посаді директора НАБУ. Впевнений, що таких є дуже багато».

    Також, очільник антикорупційного бюро розповів про те, якою він бачить країну в майбутньому крізь призму своєї діяльності: «Мені хотілося б, щоб всі ці процеси, які відбуваються, вони вивели економіку з тіні, щоб у нас була більш прозора держава. Мені хотілося б, щоб через п’ять років, а раніше не вийде, хто б що не казав, була завершена реальна судова реформа, в країну зайшов інвестор, завів би свій менеджмент на державні підприємства, які можливо були б приватизовані. І це вже буде максимально схоже на європейську країну. І це є наша мрія».

    Відповідаючи на запитання ведучої, ким він буде в такій країні, Артем Ситник відповів, що швидше за все, працюватиме адвокатом.

    реформа НАБУ Артем Ситник
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