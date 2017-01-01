Ситник: за два роки НАБУ вперше в історії України арештувало 4 млрд грн активів

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Глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник

За словами очільника НАБУ, його підлеглі відкрили вже 64 кримінальні справи

За два роки з часу створення співробітниками Національного антикорупційного бюро України було відкрито 64 справи та арештувано майже 4 млрд грн.

Про це розповів в ефірі «5 каналу» голова НАБУ Артем Ситник.

«Зараз нами арештовано майже 4 млрд активів. Вперше в історії України. А далі ми знову чекаємо вердикту в суді», – сказав очільник НАБУ.

При цьому Ситник прогнозує, що судова реформа не буде закінчена раніше, ніж за чотири роки.

«Тому ми і говоримо про Антикорупційний суд. Тому що його можна сформувати паралельно з судовою реформою. Бо якщо ми будемо чекати роки, судді першої інстанції, які здатні розглядати ці справи, то, можливо, нас дійсно закриють і скажуть, добре, ви показали ефективність досудового слідства, але де ваші вироки? Яка ціна для держави вашої ефективності, якщо суду по ваших справах немає», - сказав глава НАБУ.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ направило документи для екстрадиції матері нардепа Олександра Онищенка з Іспанії.