Ситник заявив, що задоволений роботою НАБУ у 2016 році

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З точки зору професійного результату, то мені здається, що ми спрацювали, можливо, на «четвірку», зазначив Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник задоволений результатами роботи відомства у 2016 році.

Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

«З точки зору професійного результату, то мені здається, що ми спрацювали, можливо, на «четвірку», не так багато зробили, як хотілося б, але в той же час результати особисто мене задовольняють», – заявив Ситник.

«Але ми бачимо, що суспільство не відчуло на собі зміни в тій мірі, щоб сказати, що певний прогрес в антикорупційній реформі досягнутий», – додав він, зазначивши, що суспільство більше очікує не затримань корупціонерів, а вироків суду щодо них.