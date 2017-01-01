Ситуація на Донбасі стабілізувалася, - штаб АТО

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Зона АТО

За добу було зафіксовано вісім обстрілів позицій сил АТО

Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) стабілізувалася, за добу було зафіксовано 8 обстрілів позицій Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зазначено, що на Приморському напрямку бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82-мм по військовим поряд з Красногорівкою. Повідомляється, що морських піхотинців поруч з Водяним противники обстрілювали з озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а поряд з Павлополем - з автоматичних гранатометів.

По захисникам Широкино вели вогонь з озброєння БМП і стрілецької зброї. Повідомляється, що на Донецькому напрямку позиції населеного пункту Луганське бойовики обстрілювали з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Штаб АТО підкреслює, що, незважаючи на збройні провокації російських підрозділів, українські військові дотримувалися режиму «тиші» і не відкривали вогонь у відповідь.