Ситуація на Донбасі: з початку доби втрат серед українських воїнів не було

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Українські військові

У Штабі АТО повідомили, що російсько-терористичні війська 20 разів обстріляли позиції ЗСУ

Обстріли позицій сил АТО з боку російсько-терористичних військ не припиняються. З початку доби бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, проте втрат серед українських воїнів не було, повідомляє прес-центр Штабу АТО.

На Приморському напрямку, бойовики найбільш активно обстрілювали опорні пункти сил АТО. Зокрема, зі 120-мм мінометів противник вів вогонь по позиціях захисників в районі Новотроїцього, Чермалика, Широкиного та Красногорівки. На тих же ділянках лінії розмежування, а також біля Павлополя та Водяного, незаконні збройні формування періодично били зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Окрім того, наші позиції неподалік Красногорівки та Чермалика потрапили під ворожий обстріл з мінометів калібру 82 мм.

На Донецькому напрямку під вогонь з 120-мм мінометів потрапили позиції українських підрозділів в районі Луганського та Авдіївки. Також опорні пункти сил АТО неподалік Луганського та Верхньоторецького були обстріляні ворогом з мінометів калібру 82 мм. Біля Верхньоторецього по бійцях ЗС України вів вогонь й ворожий снайпер.

На Луганському напрямку відбулись лише два обстріли. Українські захисники, які виконують завдання в районі Малинового, були обстріляні бойовиками з ручного протитанкового гранатомету. Пізніше по одному з опорних пунктів ЗС України в районі Кримського противник одночасно вів вогонь з 82-мм мінометів, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів.

Підрозділи сил АТО повністю контролюють ситуацію у зоні своєї відповідальності та, у разі потреби, готові дати противнику гідну відсіч, додають у Штабі АТО.

Нагадаємо, за 12 травня у зоні проведення АТО внаслідок бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув, троє були поранені та отримали бойові травмування.