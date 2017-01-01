Ситуація на дорогах країни нормалізувалась, але три траси закриті, - ДСНС
- Сьогодні, 08:15
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Для ліквідації заторів і розчищення доріг залучено 1 547 одиниць техніки
Державна служба з надзвичайних ситуацій констатує відсутність заторів на автодорогах загального користування державного і місцевого значень. Про це йдеться в повідомленні ДСНС.
«Станом на 7:00 10 січня автомобільних заторів через ускладнення погодних умов на території країни немає», - сказано в ньому.
Зокрема в повідомленні ДСНС також нагадує про дію обмеження для усіх видів транспортних засобів щодо руху деякими автошляхами.
«В Одеській області залишається обмеження для всіх транспортних засобів на рух по автодорогах «Одеса - Рені» і «Одеса - Кучурган». Обмежено рух великовантажного автотранспорту по автодорозі «Кропивницький - Платоново», - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, для ліквідації заторів і розчищення доріг залучено 1 547 одиниць техніки та 2 222 працівники державного агентства автомобільних доріг «Укравтодор», а також 7 одиниць техніки та 26 співробітників ДСНС.
Також служба відзначає, що з 4 січня її підрозділи вивільнили із снігових заметів 1 776 автомобілів, в яких знаходилися 4 444 людини.
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