Ситуація у зоні АТО: Кількість обстрілів бойовиків зросла до 48
- Вчора, 23:36
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Українські військові змушені відповідати бойовикам, проте в рамках домовленостей мінських
Денна кількість обстрілів у зоні АТО вже становить майже півсотні, повідомив в ефірі «112 Україна» речник штабу Операції Леонід Матюхін.
«На цю хвилину зафіксовано вже 48 обстрілів», - повідомив він.
Матюхін додав, що українські військові відповідають на збройні провокації бойовиків з незабороненої зброї, зокрема гранатометів та стрілецької зброї.