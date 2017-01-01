Ситуація у зоні АТО: Кількість обстрілів бойовиків зросла до 48

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Українські військові змушені відповідати бойовикам, проте в рамках домовленостей мінських

Денна кількість обстрілів у зоні АТО вже становить майже півсотні, повідомив в ефірі «112 Україна» речник штабу Операції Леонід Матюхін.

«На цю хвилину зафіксовано вже 48 обстрілів», - повідомив він.

Матюхін додав, що українські військові відповідають на збройні провокації бойовиків з незабороненої зброї, зокрема гранатометів та стрілецької зброї.