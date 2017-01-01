Ситуація в АТО: бойовики здійснили 19 обстрілів, одного військового поранено

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Український військовий

На Приморському напрямку ситуація залишається найскладнішою

Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, однак контрольованою українськими захисниками. Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують застосовувати зброю, зокрема й заборонену Мінськими домовленостями. З початку доби бойовики 19 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України: у результаті бойових дій один український військовослужбовець зазнав поранень. Про це інформує прес-центр Штабу АТО, повідомляє «Главком».

На Приморському напрямку ситуація залишається найскладнішою. В перші години доби незаконні збройні формування двічі відкривали вогонь зі 120-мм мінометів по опорних пунктах військовиків в районі Богданівки. Згодом з мінометів калібру 82 мм обстрілювали позиції сил АТО поблизу Чермалика, Водяного та Мар'їнки. З такого ж озброєння противник по обіді два рази відкривав вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону неподалік Красногорівки. Під час обстрілу декілька ворожих мін знову влучили у житлові квартали цього населеного пункту. Одна розірвалась у подвір'ї місцевої загальноосвітньої школи №1 в мікрорайоні Сонячний. Ще дві міни розірвалися біля житлового будинку у провулку Східний. Поранено місцеву мешканку. Постраждалу було госпіталізовано.

Окрім того, на цьому напрямку по позиціях ЗС України в районі Новотроїцького, Водяного та Чермалика бойовики впродовж дня відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку вдень під вогнем противника опинились оборонні укріплення сил АТО у передмісті Авдіївки. Бойовики, зокрема, відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї різного калібру. На тому ж напрямку проросійські бандформування ближче до вечора били з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї по одному з опорних пунктів сил АТО неподалік Невельського.

На Луганському напрямку противник ще до світанку відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів в районі Новоолександрівки. По опівдні бандити з автоматичних станкових гранатометів обстрілювали укріплення військових біля Кримського. З таких же гранатометів, а також озброєння БМП, близько 17:00 години вони здійснили обстріл бійців ЗС України, котрі тримають оборону неподалік Новозванівки.

Нагадаємо, впродовж минулої доби противник 53 рази відкривав вогонь вздовж усієї лінії зіткнення: двоє українських воїнів загинули, ще п'ятеро бійців зазнали поранень.