Ситуація в АТО: окупанти здійснили 24 обстріли і поранили чотирьох воїнів

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Українські військові

Російсько-терористичні війська використовували міномети, гранатомети, стрілецьку зброю, кулемети, артилерійські системи та озброєння танку

Обстріли позицій сил АТО з боку російсько-терористичних військ впродовж дня не припиняються. З початку доби бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України: четверо українських воїнів зазнали поранень, передає прес-центр Штабу АТО.

Зокрема, на приморському напрямку зранку бойовики обстріляли позиції військових біля Широкиного зі 120-мм мінометів. По Гнутовому та Павлополю били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Зі стрілецької зброї, а також великокаліберних кулеметів, противник вів вогонь по Водяному.

На луганському напрямку рано вранці бойовики біля Новозванівки вдарили із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм. Там же застосовували міномети калібру 82 мм. Позиції військових в районі Кримського бандити обстрілювали з озброєння бойових машин піхоти. А по опорних пунктах сил АТО неподалік Станиці Луганської та Новоолександрівки вели вогонь з станкових протитанкових гранатометів. На межі Донецької та Луганської областей, неподалік Троїцького, противник ще до світанку здійснив обстріл зі 122-мм артсистем.

На донецькому напрямку зафіксована найбільша кількість збройних провокацій з боку противника. Зі 120-мм мінометів проросійські бандформування обстрілювали українських воїнів в районі Авдіївки, Кам'янки, Зайцевого та Верхньоторецького. На тих же ділянках лінії розмежування бойовики час від часу застосовували міномети калібру 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю. Окрім того, по одному з опорних пунктів захисників біля Кам'янки незаконні збройні формування били з озброєння танку.

Підрозділи сил АТО повністю контролюють ситуацію у зоні своєї відповідальності та, у разі потреби, готові дати противнику гідну відсіч, підкреслили у Штабі АТО.

Нагадаємо, протягом минулої доби в зоні АТО не загинув жоден український військовослужбовець, але четверо отримали поранення. За 13 травня російсько-терористичні війська 61 раз відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.