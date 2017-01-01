Ситуація в АТО: поранено двох українських бійців

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Бійці АТО

Загиблих у лавах Збройних сил України минулої доби не було

Впродовж минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій зазнали поранень двоє українських військовослужбовців. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил не було. Двоє військовослужбовців української армії зазнали поранень у Чармалику, що на маріупольському напрямку», – повідомив він.

Нагадаємо, минулої доби противник 50 разів відкривав вогонь по українських воїнах, неодноразово використовуючи й важке артилерійське озброєння, застосування якого суворо заборонене Мінськими домовленостями.

Крім того, українська розвідка повідомила, що бойовик «ЛНР» обстріляв з вогнепальної зброї групу цивільних осіб.