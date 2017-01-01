Ситуація в АТО різко загострилась: бойовики змінили тактику, - Тимчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вогонь цілеспрямовано ведеться по позиціях ЗСУ або об'єктах цивільної інфраструктури

Терористи посилили обстріли на передовій, зокрема - цілеспрямовано гатять по українським Збройним силам та об'єктам цивільної інфраструктури. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор групи «Інформаційне опір» Дмитро Тимчук.

«Так звані «тривожні» і «профілактичні» обстріли по площах зведені до мінімуму - вогонь цілеспрямовано ведеться по позиціях ЗСУ або об'єктах цивільної інфраструктури», - зазначив він.

Тимчук додав, що найбільш напруженою залишається ситуація на приморському напрямку (на ділянці Павлопіль - Широкіно), де окупанти застосовують найширший спектр свого штатного озброєння, включаючи 122-м ствольну артилерію, 120-мм і 82-мм міномети, БМП-2, танки , зенітні установки і станкові гранатомети обох видів, крім автоматичної стрілецької зброї.

«Відзначається також поява в першій лінії біля противника 100-мм ПТ-знарядь типу МТ-12 «Рапіра». Протягом минулих вихідних противник на даному напрямку здійснював вогневі нальоти на передові позиції сил АТО з 122-мм ствольної артилерії (силами 2-х батарей 122-мм гармат-гаубиць типу Д-30) - ділянка на південний схід від Водяного, на схід від Гнутове і по східній околиці Широкіно, окремі снаряди лягали вздовж траси Маріуполь - Тельманове на південний захід від н.п. Пікуза, між Водяним і Лебединським. З південно-західної околиці Саханки вів вогонь танк окупантів, пара БМП-2 - з району Пікуза і Водяного», - повідомив Тимчук.

В районі Мар'їнки і Докучаєвська - ситуація також гранично напружена. «Окупанти із застосуванням 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції ВСУ в районі відвалів і південніше Докучаєвська; в районі Мар'їнки - вогонь з ЗУ-23-2 та станкових гранатометів у взаємодії з танком (7-8 ОФ-снарядів)», - зазначив Тимчук.

Обстріли проводилися також на ділянці від Пісків до Кам'янки. Весь західний і північно-західний кут в районі Горлівки - від Троїцького до Зайцеве обстрілювали з широкого спектру засобів ураження, до озброєння бронетехніки включно.

В районі Світлодарської дуги – «традиційні» обстріли з 82-мм і 120-мм мінометів, стрілецьке озброєння і ЗУ-23-2 застосовували в районі на північ від Калинівки і Нижнього Лозового. Також фіксувалося застосування противником бронегрупи (БМП-2 та БТР-70 \ 80) з декількох позицій. «Активні обстріли з піхотного озброєння з боку окупантів - в районі Новозванівка і на північ від Первомайке. Вогонь з 120-мм мінометів - по позиціях ЗСУ на заході від Новоалександрівки і в районі Новозванівки», - повідомив Тимчук.