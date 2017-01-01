Ситуація в АТО загострилася: загинули троє військових, четверо поранені

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В окремих випадках командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь

Ситуація в районі проведення АТО загострилася. За минулу добу російсько-терористичні війська 65 разів обстріляли позиції Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм, озброєння БТР, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог накривав наші опорні пункти поблизу Пісків. 120-міліметрові міномети застосував в районі Опитного та Луганського.

По захисниках Авдіївки та Кам’янки бив з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По оборонцях шахти «Бутівка» відкривав вогонь з мінометів калібру 82-мм. З озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів противник гатив по наших воїнах в районі Троїцького та Зайцевого, а позиції під Новгородським обстріляв з кулеметів та зенітної установки ЗУ-23-2. Озброєння БМП ворог застосував поруч Верхньоторецького. Поблизу Авдіївки та Новгородського активно діяли снайпери противника.

На приморському напрямку зі 120-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів ворог вів вогонь по наших позиціях під Новотроїцьким. Морських піхотинців поруч Водяного та Гнутового накривав вогнем мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а проти захисників Мар’їнки застосував 82-міліметрові міномети.

По опорних пунктах у районі Красногорівки бив з гранатометів та кулеметів великих калібрів, а поруч Широкиного та Павлополя – з гранатометів та стрілецької зброї. Проти морських піхотинців під Водяним та Широкиним ворог застосував також озброєння БМП. Під Новотроїцьким активність проявляли ворожі снайпери.

На луганському напрямку, вогнем артилерійських систем калібру 122-мм, зенітних установок ЗУ-23-2, озброєння БТР та протитанкових гранатометів підрозділи російсько-окупаційних військ накривали наші опорні пункти поблизу Новоолександрівки. Міномети калібру 82-мм противник застосував у районі населеного пункту Жовте, а з гранатометів різних систем обстріляв наші позиції поблизу Кримського та Попасної. З великокаліберних кулеметів та озброєння БТР ворог гатив по захисниках Новозванівки.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

За минулу добу троє українських захисників загинули, ще четверо – отримали поранення.