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    Ситуація в Авдіївці: Донецьку фільтрувальну станцію розміновано

    • Сьогодні, 18:38
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    Підвезення води в Авдіївку
    Підвезення води в Авдіївку

    Якщо станцію не запустять протягом кількох днів, планується вивезення хлору

    Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України повідомляє, що Донецьку фільтрувальну станцію розміновано.

    У свою чергу прес-служба ДСНС України інформує, що 2 березня групою піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління було здійснено обстеження території Донецької фільтрувальної станції, в ході якого було виявлено наступні ВНП: ПОМ-2 (протипіхотна міна), артилерійський снаряд калібром 122 мм.

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    «У разі ненадання гарантій безпеки для співробітників, відтак, неможливості запустити станцію протягом декількох днів в умовах обстрілів, планується вивезення хлору, призначеного для очистки води. Зараз є в наявності 2,5 тис тонн хлору», - йдеться в повідомленні МінТОТ.

    Міністерство інформує, що в резервуарі авдіївської водопровідно-насосної станції залишається до 2,8 тис. куб. м води. Місто готове до автономного забезпечення водою.
    Міжнародним Комітетом Червоного Хреста вже доставлено 18 тонн води. Резервуари з водою розміщені, переважно, в старій частині міста в магазинах та інших об’єктах.
    3 березня планується доставка ємностей від гуманітарної організації People In Need – 7 одиниць по 1 куб. м. 7 березня від ADRA – 5 одиниць по 1 куб. м. Найближчим часом очікується надходження води з Харкова, Дніпра, Києва в об’ємі 50 тонн бутильованої води.
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