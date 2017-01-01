Ситуація в Авдіївці: Донецьку фільтрувальну станцію розміновано

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Підвезення води в Авдіївку

Якщо станцію не запустять протягом кількох днів, планується вивезення хлору

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України повідомляє, що Донецьку фільтрувальну станцію розміновано.

У свою чергу прес-служба ДСНС України інформує, що 2 березня групою піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління було здійснено обстеження території Донецької фільтрувальної станції, в ході якого було виявлено наступні ВНП: ПОМ-2 (протипіхотна міна), артилерійський снаряд калібром 122 мм.

«У разі ненадання гарантій безпеки для співробітників, відтак, неможливості запустити станцію протягом декількох днів в умовах обстрілів, планується вивезення хлору, призначеного для очистки води. Зараз є в наявності 2,5 тис тонн хлору», - йдеться в повідомленні МінТОТ.

Міністерство інформує, що в резервуарі авдіївської водопровідно-насосної станції залишається до 2,8 тис. куб. м води. Місто готове до автономного забезпечення водою.Міжнародним Комітетом Червоного Хреста вже доставлено 18 тонн води. Резервуари з водою розміщені, переважно, в старій частині міста в магазинах та інших об’єктах.3 березня планується доставка ємностей від гуманітарної організації People In Need – 7 одиниць по 1 куб. м. 7 березня від ADRA – 5 одиниць по 1 куб. м. Найближчим часом очікується надходження води з Харкова, Дніпра, Києва в об’ємі 50 тонн бутильованої води.