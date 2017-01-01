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    Ситуація в Авдіївці: місто без світла, але з теплом і запасом води

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    Авдіївка
    Авдіївка

    Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу

    Станом на 7 годину ранку середи, 15 березня, централізоване електропостачання Авдіївки відсутнє. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    Теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тис. чоловік, здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.

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    Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. кв. м. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 7 генераторів ДСНС.

    До аварійно відновлювальних робіт від ДСНС залучено 24 особи та 8 од. техніки. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.

    Як повідомлялося, 14 березня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ, внаслідок чого припинено електропостачання м. Авдіївка, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.

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