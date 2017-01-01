Ситуація в Авдіївці: знов немає ні води, ні світла

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Авдіївка

Водопостачання міста тимчасово припинено, повідомили в ДСНС

У прифронтовій Авдіївці наразі відсутнє електро- і водопостачання.

Про це повідомляють у ДСНС.

«Станом на 7:00 30 березня централізоване електропостачання відсутнє. Водопостачання міста тимчасово припинено», - йдеться в повідомленні.

Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. куб. м.

Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 8 генераторів ДСНС. Вирішується питання щодо відновлення електропостачання.

Нагадаємо, учора ввечері Авдіївка знову лишилась без світла через обстріл.

29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.