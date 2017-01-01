Ситуація в районі Авдіївки залишається напруженою, - штаб АТО

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Бойовики обстрілюють житлові квартали вздовж лінії розмежування на Донбасі

Українська сторона Спільного центру контролю і координації (СЦКК) констатує, що бойовики ОРДЛО продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України та мирні населені пункти уздовж лінії розмежування, повідомляє прес-центр АТО.

Залишається напруженою обстановка в районі населеного пункту Авдіївка. Протягом доби противником застосовані 7 снарядів калібру 125 мм, 6 мін калібру 120 мм, 8 мін калібру 82 мм, а також РПГ і всі типи стрілецької зброї.

«19 березня з 14.57 до 15.15 НВФ ОРДО був здійснений обстріл житлового кварталу населеного пункту Авдіївка з застосуванням танкових снарядів і СПГ. Внаслідок такого обстрілу зруйнований один будинок і поранена одна жінка, яка була евакуйована в лікарню для надання кваліфікованої допомоги», - йдеться в повідомленні.

«Подібні злочини НВФ ОРДО черговий раз свідчать про цілеспрямовані дії по подальшому загостренню конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання Мінських домовленостей», - наголошують у штабі.