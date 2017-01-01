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Ситуація в зоні АТО напружена: поранено дев’ять військових

В окремих випадках командири ЗСУ приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь

Російсько-терористичні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України. За минулу добу ворог 50 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ, один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще дев’ять українських захисників отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм ворог бив по позиціях сил АТО поруч Кам'янки. Вогнем 120-міліметрових мінометів накривав захисників Невельського та Троїцького, а по оборонцях Луганського гатив з гранатометів різних систем. Зі 120-ти та 82-х міліметрових мінометів та гранатометів ворог обстрілював позиції під Верхньоторецьким. По опорних пунктах поблизу Авдіївки противник вів вогонь з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів. По позиціях неподалік населених пунктів Зайцеве та Піски ворог застосовував 82-міліметрові міномети, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстрілював захисників Новгородського.

На приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог накривав позиції поруч Павлополя. Артилерійські системи калібру 122-мм, 120-міліметрові міномети, гранатомети та стрілецьку зброю противник застосовував по опорних пунктах неподалік Гнутового. З 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог гатив по опорних пунктах морських піхотинців під Водяним. З мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів противник бив по оборонцях Красногорівки, а з гранатометів різних систем вів вогонь по захисниках Широкиного та Чермалика. З мінометів калібру 82-мм та протитанкових гранатометів противник гатив по позиціях неподалік Мар’їнки. Зі стрілецької зброї ворог обстрілював опорні пункти в поруч Гранітного. В районі Новотроїцького діяли ворожі снайпери.

На луганському напрямку, з артилерійських систем калібру 122-мм підрозділи російсько-окупаційних військ гатили по опорних пунктах поблизу Новозванівки. 120-міліметрові міномети та автоматичні гранатомети противник застосував поблизу Кримського, а з мінометів калібру 82-мм та гранатометів різних систем бив по опорних пунктах під Троїцьким. З протитанкових гранатометів ворог вів вогонь по позиціях поруч населеного пункту Жовте. Гранатомети різних систем та стрілецьку зброю противник застосовував по захисниках станиці Луганської та Валуйського, а зі стрілецької зброї обстрілював опорні пункти в районі Донця.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.