Ситуація в зоні АТО: В районі Крутої Балки відбулося бойове зіткнення

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На Луганському напрямку з озброєння БМП окупанти обстрілювали Балку Кошарну

За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 50 разів обстріляли позиції українських військових, передає прес-служба штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зі 120 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Мар’їнку та Водяне. З 82 міліметрових — Красногорівку, Талаківку і Широкине, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Талаківку, Павлопіль, Старогнатівку, Широкине, Новотроїцьке і Мар’їнку.

На Донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського. З гранатометів — по Майорську, а зі стрілецької зброї — поблизу Троїцького, Авдіївки, Зайцевого та Новоселівки Другої. В районі Крутої Балки відбулося бойове зіткнення.

На Луганському напрямку з озброєння БМП окупанти обстрілювали Балку Кошарну. Зі стрілецької зброї — Кримське, Станицю Луганську та Малинове.

Загалом за минулу добу відбулося 50 порушень режиму припинення вогню — одне з них — бойове зіткнення.