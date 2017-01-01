Ситуація в зоні АТО загострюється: 27 обстрілів лише на приморському напрямку

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Проросійські бойовики на Донбасі

За минулу добу поранено двох українських бійців

Ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, з ознаками часткового її загострення на окремих ділянках лінії зіткнення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За даними штабу, минулої доби противник 50 разів відкривав вогонь по українських воїнах, неодноразово використовуючи й важке артилерійське озброєння, застосування якого суворо заборонене Мінськими домовленостями.

Понад половину фактів порушення проросійськими НЗФ режиму припинення вогню, а саме 27, зафіксовано на приморському напрямку. «Під вечір бойовики знову взялись обстрілювати оборонні укріплення ЗС України з артилерії. Зокрема, зі 120-мм мінометів ворог бив по наших позиціях в районі Широкиного, Чермалика та Водяного. Також з артилерійських систем калібру 122 мм бандформування обстріляли наші опорні пункти біля Широкиного й північніше, поблизу Мар'їнки. На тих же ділянках, а також неподалік Гнутового, Лебединського, Павлополя, Новотроїцького та Красногорівки бойовики активно вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних модифікацій, стрілецької зброї, деколи з озброєння БМП», - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку зафіксовано 17 випадків порушення бойовиками домовленостей про незастосування зброї. «Найнапруженішою ситуацією залишається у передмісті Авдіївки, де бойовики вчора ввечері знову двічі били по наших позиціях з РСЗВ «Град». Зокрема, ворожі реактивні снаряди вкотре влучили й по житловому кварталу, що розташований на південній околиці цього населеного пункту. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Втім, в декількох приватних будинках пошкоджені дахи й вікна», - інформують у штабі.

На тому ж напрямку противник неодноразово застосовував міномети, гранатомети й стрілецьку зброю в районі Новгородського, Верхньоторецького та Пісків. А по наших укріпленнях неподалік Невельського бойовики декілька разів стріляли з 122-мм артилерійських систем.

«Луганський напрямок. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби НЗФ жодного разу не використовували важкого артилерійського озброєння. Всього нараховано 6 ворожих обстрілів. Ввечері противник обстріляв українських воїнів, котрі тримають оборону біля Троїцького, з мінометів калібру 82 мм. Пізніше вів вогонь з озброєння БТР, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по наших укріпленнях в районі Новоолександрівки», - повідомляє штаб АТО.

В результаті бойових дій минулої доби двох військовослужбовців ЗСУ було поранено.