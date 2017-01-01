Ситуація в зоні АТО загострюється: є загиблі і поранені
- Сьогодні, 00:34
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Сили АТО адекватно відповідають противнику вогнем
Внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули, ще четверо отримали поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Підрозділи російсько-окупаційних військ ведуть вогонь по позиціях сил АТО вздовж усієї лінії розмежування.
На різних напрямках зафіксовано застосування противником артилерійських систем калібру 122-мм, мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП та БТР, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї .
В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.