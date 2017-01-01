  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    СІЗО у Ростові спростовує інформацію про смерть українця Панова

    • Сьогодні, 11:03
    • Розсилка
    Артур Панов у російській тюрмі
    Артур Панов у російській тюрмі

    Перебуваючи під вартою Панов неодноразово оголошував голодування

    У ростовському СІЗО спростували інформацію про смерть українця Артура Панова.

    Про це повідомили у Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону, пише УНІАН.

    У консульстві сказали, що Панов «живий і здоровий».

    Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що у російському СІЗО помер український політв'язень.

    Панов був затриманий на початку грудня 2015 року в Ростовській області, після того, як під виглядом біженця перетнув україно-російський кордон. Його підозрювали в намірі здійснити теракт на території Росії.

    14 лютого в Північно-Кавказькому окружному військовому суді міста Ростов-на-Дону розпочався судовий процес у справі Артура Панова, разом з ним на лаві підсудних також опинився і ростовський студент, якому інкримінують сприяння у нібито злочинній діяльності українця.

    На момент затримання Панову не було й 18-ти років. Відомо, що перебуваючи під вартою Панов неодноразово оголошував голодування, що могло призвести до різкого погіршення стану здоров'я, йдеться в повідомленні.

    Читайте також
    Росія СІЗО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ