СІЗО у Ростові спростовує інформацію про смерть українця Панова

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Артур Панов у російській тюрмі

Перебуваючи під вартою Панов неодноразово оголошував голодування

У ростовському СІЗО спростували інформацію про смерть українця Артура Панова.

Про це повідомили у Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону, пише УНІАН.

У консульстві сказали, що Панов «живий і здоровий».

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що у російському СІЗО помер український політв'язень.

Панов був затриманий на початку грудня 2015 року в Ростовській області, після того, як під виглядом біженця перетнув україно-російський кордон. Його підозрювали в намірі здійснити теракт на території Росії.

14 лютого в Північно-Кавказькому окружному військовому суді міста Ростов-на-Дону розпочався судовий процес у справі Артура Панова, разом з ним на лаві підсудних також опинився і ростовський студент, якому інкримінують сприяння у нібито злочинній діяльності українця.

На момент затримання Панову не було й 18-ти років. Відомо, що перебуваючи під вартою Панов неодноразово оголошував голодування, що могло призвести до різкого погіршення стану здоров'я, йдеться в повідомленні.