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    Сєверодонецьку ТЕЦ переведуть з газу на вугілля

    • Сьогодні, 06:53
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    Сєверодонецька ТЕЦ
    Сєверодонецька ТЕЦ

    Минулого року борги ТЕЦ за спожитий газ становили 25 мільйонів гривень

    Попри мільйонні борги, Сєверодонецька теплоенергоцентраль не відключатиметься до кінця опалювального сезону.

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    «На засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ТЕЦ представляв заступник директора з загальних питань Володимир Прядка. Останній у своїй промові запевнив, що протягом опалювального сезону підприємство не мало ніяких проблем. Сезон буде завершено спокійно, планомірно і у відповідні строки. Повідомлення про обмеження постачання газу спростував і присутній на засіданні заступник начальника Сєверодонецького міжрайонного управління з експлуатації газового господарства», - йдеться в повідомленні Сєверодонецької міськради.

    Представник міжрайгазу назвав цифри боргу ТЕЦ за спожитий газ: у 2015 році він склав 6 млн. грн., а в 2016 – загалом 25 мільйонів.

    Під час обговорення ситуації Прядка повідомив, що вже підписаний документ про те, що дві електростанції в Україні будуть переведені на вугілля, в тому числі й Сєвєродонецька ТЕЦ.

    Сєвєродонецька теплоелектроцентраль свого часу будувалась для забезпечення хімічного гіганту «Азот» електроенергією і парою для технологічних потреб підприємства, а також для опалення житлових будинків у Сєверодонецьку. Сьогодні вона працює тільки як виробник теплоносія для опалення житла близько 600 багатоквартирних будинків. ТЕЦ знаходиться в процесі приватизації і виведена з оперативного підпорядкування Міненерговугілля.

    Джерело: Укрінформ
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