Сєверодонецьку ТЕЦ переведуть з газу на вугілля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сєверодонецька ТЕЦ

Минулого року борги ТЕЦ за спожитий газ становили 25 мільйонів гривень

Попри мільйонні борги, Сєверодонецька теплоенергоцентраль не відключатиметься до кінця опалювального сезону.

«На засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ТЕЦ представляв заступник директора з загальних питань Володимир Прядка. Останній у своїй промові запевнив, що протягом опалювального сезону підприємство не мало ніяких проблем. Сезон буде завершено спокійно, планомірно і у відповідні строки. Повідомлення про обмеження постачання газу спростував і присутній на засіданні заступник начальника Сєверодонецького міжрайонного управління з експлуатації газового господарства», - йдеться в повідомленні Сєверодонецької міськради.

Представник міжрайгазу назвав цифри боргу ТЕЦ за спожитий газ: у 2015 році він склав 6 млн. грн., а в 2016 – загалом 25 мільйонів.

Під час обговорення ситуації Прядка повідомив, що вже підписаний документ про те, що дві електростанції в Україні будуть переведені на вугілля, в тому числі й Сєвєродонецька ТЕЦ.

Сєвєродонецька теплоелектроцентраль свого часу будувалась для забезпечення хімічного гіганту «Азот» електроенергією і парою для технологічних потреб підприємства, а також для опалення житлових будинків у Сєверодонецьку. Сьогодні вона працює тільки як виробник теплоносія для опалення житла близько 600 багатоквартирних будинків. ТЕЦ знаходиться в процесі приватизації і виведена з оперативного підпорядкування Міненерговугілля.