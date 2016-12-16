Справа російського екс-міністра: арештовано коштів на 9 млн дол.

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Олексій Улюкаєв

Слідство продовжує встановлювати майно обвинуваченого для його подальшого арешту

Слідчий комітет РФ (СК) заарештував 15 об'єктів нерухомості і коштів, що належать колишньому міністру економічного розвитку РФ Олексію Улюкаєву, на суму не менше 564 млн руб (більш ніж 9 млн дол.). Про це заявив заступник голови СК Ігор Краснов в інтерв'ю газеті «Коммерсант».

Відзначається також, що слідство продовжує встановлювати майно обвинуваченого для його подальшого арешту, щоб забезпечити виконання кримінального покарання.

Нагадаємо, 15 листопада Слідчий комітет РФ повідомив про затримання за хабар у розмірі 2 млн дол. міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва. Кримінальну справу щодо нього порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 Кримінального кодексу РФ (отримання хабара в особливо великому розмірі).

Обставини злочину пов'язані з отриманням Улюкаєвим 14 листопада 2016 року 2 млн дол. за видану мінекономрозвитку позитивну оцінку, яка дозволила ПАТ «НК «Роснефть» здійснити операцію з придбання державного пакета акцій ПАТ АНК «Башнефть» у розмірі 50%. Затримання Улюкаєва може перерости в перше ув'язнення чиновника найвищого рангу за всі 16 років правління Путіна.

Якщо російський суд визнає екс-міністра винним, йому загрожує до 15 років в'язниці.

Раніше повідомлялось, що арешт був накладений на 10 земельних ділянок та житловий будинок Улюкаєва