Скандал із реєстром е-декларацій: Гройсман порадив Корчак піти у відставку

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Глава НАЗК Наталія Корчак

На засіданні уряду Гройсман порадив членам Антикорупційного агентства піти у відставку

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман порадив членам Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) подати у відставку. Про це голова уряду заявив на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

«Я вам раджу сьогодні всім зібратися і написати заяви про відставку», – сказав він, звернувшись до голови НАЗК Наталії Корчак.

Перед цим на засіданні уряду було заслухано звіт Корчак про функціонування реєстру електронних декларацій. Глава НАЗК заявила, що безпосередньо за стан роботи реєстру відповідає Державне підприємство «Українські спеціальні системи» і відкинула всі звинувачення на адресу свого агентства у неспроможності налагодити функціонування реєстру.

Вона також заявила про політичну складову у ситуації з реєстром. «Все було б добре, якби не було політичної складової. У мене враження, що цей реєстр є замовленим, він не повинен функціонувати. Як і не повинно функціонувати НАЗК як орган, що має реальні результати», – сказала Корчак.

Як відомо, сайт НАЗК не працює вже кілька днів. За підрахунками активістів РПР (Реанімаційний пакет реформ), вже тиждень. Вони також пропонують проголосувати щодо того, хто винен у цій ситуації.

Депутати та інші чиновники скаржаться, що не можуть через це заповнити електронні декларації.

28 березня Корчак пояснила, хто відповідає за роботу сайту НАЗК. «Чому не працює реєстр, знає адміністратор реєстру – ДП «УСС», – сказала вона.