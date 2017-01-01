Скандал в окупованому Севастополі: росіяни перетворили міськраду на «будуар» (ФОТО)

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На ремонт зали засідань Законодавчих зборів міста витрачено 70 млн рублів

Мешканці окупованого Севастополя обурені дорогим ремонтом зали засідань Законодавчих зборів міста загальною вартістю 70 млн рублів. Про це свідчить активне обговорення фотографій ремонту під постом мешканки міста Олени Голубєвої в мережі Facebook.

«Ось фотографії будуара, в який перетворилося приміщення Законодавчих зборів Севастополя. За 70 млн народних бюджетних грошей», - пише Голубєва, в коментарях характеризуючи його як «циган-дизайн».

За словами Голубєвої, приблизно стільки виділяється на ремонт прибудинкових територій і дитячих майданчиків.