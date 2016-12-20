Скандальний мер Ірпеня Карплюк подарував собі на Миколая авто за мільйон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Карплюк

За словами колег Карплюка, Passat для мера-мільйонера – просто іграшка

За кілька днів до Дня Святого Миколая мер Ірпеня Володимир Карплюк придбав новий Volkswagen Passat 2016 року випуску. Відповідні зміни він вніс до своєї електронної декларації.

Покупка обійшлася міському голові у 990 тисяч гривень. За словами колег Карплюка, Passat для мера-мільйонера – просто іграшка, пише видання «Громада Приірпіння».

Як повідомлялось, голова Київської обласної ради Ганна Старикова («Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина») задекларувала автомобіль Jaguar вартістю 1 663 743 грн.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду перші чотири адміністративних протоколи через порушення чиновниками строків подання електронних декларацій.