Скандальний поліцейський Олійник, який застрелив 17-річного хлопця, поновився на роботі

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Поліцейський Сергій Олійник

Родичі вбитого пасажира BMW невдоволені, як вони вважають, безкарністю вбивці

Поліцейський Сергій Олійник, якого обвинувачують у навмисному вбивстві 17-річного пасажира BMW, котре стало першим гучним скандалом нової патрульної служби, поновився на роботі в Нацполіції. Правоохоронець каже, що стріляв на законних підставах, а батьки загиблого вимагають по життєвого вироку, йдеться в сюжеті ТСН.

Рідні загиблого кажуть, що не виправдовують водія, котрий під дією наркотиків улаштував перегони з поліцією вулицями нічного Києва, однак хочуть торжества закону, адже, за їх словами, патрульний стріляв у вже зупинене авто. Олійник натомість твердить, що уникнути стрілянини не міг – працював задля затримання злочинця, котрий їхав зі швидкістю 180 км/год містом і являв собою загрозу для випадкових перехожих і водіїв. Переслідування тривало півгодини, патрульні випустили 37 куль, із яких 25 відстріляв Олійник.

Поліцейського обвинувачують у навмисному вбивстві 17-річного пасажира BMW. Він наполягає, що відкрив стрілянину цілком законно. Водночас, батьки застреленого парубка вимагають для патрульного пожиттєвого терміну.

Саме 5 квітня мав розпочатися процес над поліцейським. Суд у цій справі було призначено на 10:00 ранку, однак спершу його перенесли на 13:00, а потім узагалі скасували. У суді пояснили, що засідання зірвалося з технічних причин, а нове призначене за тиждень. На ньому мають заслухати водія BMW Ростислава Храпачевського, який у цій справі проходить, як потерпілий. В іншому провадженні він за спротив поліції є обвинуваченим і йому зарожує 2-річне ув'язнення. Поліцейському ж світить від 10 років ув'язнення аж до пожиттєвого, але наразі він поновився на посаді.

«Мені доручили виконувати адміністративні обов'язки у відділі опрацювання матеріалів ДТП. Тому я щодня виходжу на роботу і займаюсь технічною й адміністративною роботою», - розповів сам Олійник.