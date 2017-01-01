Скандальний тютюновий монополіст сплатив рекордний штраф до держбюджету

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Платіжка про сплату штрафу компанією «Тедіс»

Фірма сплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету

Сьогодні, 26 квітня, тютюнова компанія TEDIS Ukraine сплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету України. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Сьогодні відбуваються санкціоновані судом обшуки у керівників компанії Тедіс. Щойно фірма сплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету. 300 млн грн перераховані в держбюджет України», - написав він.

Крім того, ГПУ отримала документи «про початок процесу зміни бенефіціарів компанії Тедіс - громадян РФ», додав Луценко

Кримінальне провадження триває.

Нагадаємо, махінації монополіста тютюнового ринку «Тедіс Україна», що призвели до виведення за кордон понад двох мільярдів гривень, правоохоронці почали розслідувати майже півтора року тому. Але активізація слідчих припала лише на останні місяці. Зволікання коштувало країні ще кількох сотень мільйонів.

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