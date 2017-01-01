Скандально відома суддя доповнила декларацію акціями та торговою маркою

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Вікторія Джарти

Вікторія Джарти «забула», що серед активів її родини є торгова марка ХАБ 4.0

Проблеми загрожували судді Господарського суду Києва Вікторії Джарти, дочці колишнього (за часів Віктора Януковича), а нині покійного прем’єра Криму Василя Джарти. Суддя у початковій версії декларації не вказала, що її чоловік Валерій Омельченко володіє акціями «ЗНВКІФ «Валорес» з квітня 2014 року (вартістю 207 тис. гривень). Про це йдеться у статті «Главкома» «Таємне рішення НАЗК. Топ-чиновникам дозволили підправити декларації (СПИСОК)».

Вікторія Джарти виправила також і те, що серед активів її родини є торгова марка ХАБ 4.0 та квартира у Донецьку площею 64 кв. м.

Інша суддя – Обухівського райсуду Київської області – Ганна Висоцька не вказала у першій версії декларації корпоративні права в Адвокатському об'єднанні «А.Д.Хок». Крім того, змовчала про 250 тис. гривень.

Суддя Господарського суду Вінницької області Юрій Яремчук був змушений дописати квартиру у Вінниці площею 93 кв. м, яка належить Антоніні Яремчук (імовірно, мати).

Суддя Житомирського апеляційного адмінсуду Анна Бучик доповнила активи двома гаражами в Житомирі.

Як відомо, НАЗК прийняла таємне рішення дозволити чиновникам виправити неправдиву інформацію у своїх деклараціях. Так, у НАЗК склали список із 289 чиновників різних рівнів, яким дозволили виправити подані декларації за 2015 рік. До переліку увійшло кілька народних депутатів, наприклад син президента Олексій Порошенко, співробітники Генеральної прокуратури, НАБУ, судді, представники влади у регіонах.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Таємне рішення НАЗК. Топ-чиновникам дозволили підправити декларації (СПИСОК)»