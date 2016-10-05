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    Скандального суддю Вовка можуть відновити на посаді у Печерському суді

    • Сьогодні, 05:41
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    Суддя часів Януковича Сергій Вовк може поновитися на посаді у Печерському суді

    Національне агентство з питань запобігання корупції виявило конфлікт інтересів між колишнім суддею і нинішнім генпрокруром Юрієм Луценком. Луценка свого часу посадив за ґрати саме Вовк. А саме генпрокурор підписує чергове подання про звільнення судді. Це, кажуть юристи, протизаконно.

    «Це не проблема судді Вовка, це проблема Генеральної прокуратури – виконувати закони. Суддя Вовк в даних правовідносинах є звичайною людиною, і всі сумніви в законі на його користь», – переконує адвокат судді Сергія Вовка Юрій Сухов.

    Сергія Вовка разом із іншими одіозними суддями – Оксаною Царевич та Віктором Кицюком – відсторонили від посад у березні 2015. Їх звинувачують у винесенні завідомо неправосудних рішень.

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