Скандального суддю Вовка можуть відновити на посаді у Печерському суді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суддя часів Януковича Сергій Вовк може поновитися на посаді у Печерському суді

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило конфлікт інтересів між колишнім суддею і нинішнім генпрокруром Юрієм Луценком. Луценка свого часу посадив за ґрати саме Вовк. А саме генпрокурор підписує чергове подання про звільнення судді. Це, кажуть юристи, протизаконно.

«Це не проблема судді Вовка, це проблема Генеральної прокуратури – виконувати закони. Суддя Вовк в даних правовідносинах є звичайною людиною, і всі сумніви в законі на його користь», – переконує адвокат судді Сергія Вовка Юрій Сухов.

Сергія Вовка разом із іншими одіозними суддями – Оксаною Царевич та Віктором Кицюком – відсторонили від посад у березні 2015. Їх звинувачують у винесенні завідомо неправосудних рішень.