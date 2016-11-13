Скандальну заступницю Авакова Дєєву введено до Комісії з координації євроатлантичної інтеграції

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Заступниця глави МВС Анастасія Дєєва

Президент змінив склад Комісії з координації євроатлантичної інтеграції

До складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України введено ряд нових осіб. Про це йдеться в Указі №116 від 24 квітня, розміщеному на сайті глави держави.

Серед них - Анастасія Дєєва, яка у віці 24 років стала заступницею міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції. Після її призначення восени 2016 року у ЗМІ з'явилося чимало скандальних публікацій про особисте життя чиновниці, її чоловік навіть обіцяв судитися через фейки.

Отже, згідно з документом, до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України введено заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталію Бойко, заступника міністра фінансів України, національного координатора з питань співробітництва України з НАТО у сфері ресурсного (фінансового) забезпечення Андрія Граділя, заступника міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву, виконуючого обов’язки голови Державної інспекції ядерного регулювання України Бориса Столярчука, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туку.

Крім того, затверджено заступником голови Комісії першого заступника міністра закордонних справ України, національного координатора з питань співробітництва України з НАТО у сфері зовнішньої політики Вадима Пристайка.

Водночас зі складу Комісії виведено М.Акопян, І.Діденка, Т.Кілочицьку, С.Марченка.