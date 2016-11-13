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    Скандальну заступницю Авакова Дєєву введено до Комісії з координації євроатлантичної інтеграції

    • Сьогодні, 19:41
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    Заступниця глави МВС Анастасія Дєєва
    Заступниця глави МВС Анастасія Дєєва

    Президент змінив склад Комісії з координації євроатлантичної інтеграції

    До складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України введено ряд нових осіб. Про це йдеться в Указі №116 від 24 квітня, розміщеному на сайті глави держави.

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    Серед них - Анастасія Дєєва, яка у віці 24 років стала заступницею міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції. Після її призначення восени 2016 року у ЗМІ з'явилося чимало  скандальних публікацій про особисте життя чиновниці, її чоловік навіть обіцяв судитися через фейки.  

    Отже, згідно з документом, до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України введено заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталію Бойко, заступника міністра фінансів України, національного координатора з питань співробітництва України з НАТО у сфері ресурсного (фінансового) забезпечення Андрія Граділя, заступника міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву, виконуючого обов’язки голови Державної інспекції ядерного регулювання України Бориса Столярчука,  заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туку.

    Крім того, затверджено заступником голови Комісії першого заступника міністра закордонних справ України, національного координатора з питань співробітництва України з НАТО у сфері зовнішньої політики Вадима Пристайка.

    Водночас зі складу Комісії виведено М.Акопян, І.Діденка, Т.Кілочицьку, С.Марченка.

     

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