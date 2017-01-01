Скасування концерту Лободи в Одесі: нічний клуб «мінували» кілька разів

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Після скасування концерту співачки в нічному клубі в Одесі всі протестуючі розійшлися

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У ході протестів проти концерту Світлани Лободи в Одесі в неділю ввечері надійшло два неправдивих дзвінка про мінування нічного клубу «Ібіца

Про це повідомляє «Думська».

На даний момент всі протестуючі розійшлися.

Нагадаємо, в Одесі представники ряду патріотичних організацій мітингували біля нічного клубу «Ібіца» в Аркадії, де повинен був відбутися концерт співачки Світлани Лободи.

В результаті протесту організатори скасували виступ.

Відзначається, що протестувальники вимагали зупинити виступ Лободи і позбавити її громадянства України.

Спочатку акція проходила мирно, порядок охороняла поліція. Однак пізніше невідомі кинули в натовп дві петарди і дві димові шашки.

Після того, як поліція спробувала провести огляд двох протестувальників, спалахнула бійка, в ході якої невідомі застосували сльозогінний газ.

За інформацією радника начальника ГУНП Руслана Форостяка, поліція склала всього один протокол за дрібне хулигантство. Затриманих немає.