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    Скасування концерту Лободи в Одесі: нічний клуб «мінували» кілька разів

    • Сьогодні, 00:57
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    Після скасування концерту співачки в нічному клубі в Одесі всі протестуючі розійшлися

    У ході протестів проти концерту Світлани Лободи в Одесі в неділю ввечері надійшло два неправдивих дзвінка про мінування нічного клубу «Ібіца».

    Про це повідомляє «Думська».

    На даний момент всі протестуючі розійшлися.

    Нагадаємо, в Одесі представники ряду патріотичних організацій мітингували біля нічного клубу «Ібіца» в Аркадії, де повинен був відбутися концерт співачки Світлани Лободи.

    В результаті протесту організатори скасували виступ.

    Відзначається, що протестувальники вимагали зупинити виступ Лободи і позбавити її громадянства України.

    Спочатку акція проходила мирно, порядок охороняла поліція. Однак пізніше невідомі кинули в натовп дві петарди і дві димові шашки.

    Після того, як поліція спробувала провести огляд двох протестувальників, спалахнула бійка, в ході якої невідомі застосували сльозогінний газ.

    За інформацією радника начальника ГУНП Руслана Форостяка, поліція склала всього один протокол за дрібне хулигантство. Затриманих немає.

    газ акція
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