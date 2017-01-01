Скасування концерту Лободи в Одесі: нічний клуб «мінували» кілька разів
- Сьогодні, 00:57
-
Розсилка
Після скасування концерту співачки в нічному клубі в Одесі всі протестуючі розійшлисяУ ході протестів проти концерту Світлани Лободи в Одесі в неділю ввечері надійшло два неправдивих дзвінка про мінування нічного клубу «Ібіца».
Про це повідомляє «Думська».
На даний момент всі протестуючі розійшлися.
Нагадаємо, в Одесі представники ряду патріотичних організацій мітингували біля нічного клубу «Ібіца» в Аркадії, де повинен був відбутися концерт співачки Світлани Лободи.
В результаті протесту організатори скасували виступ.
Відзначається, що протестувальники вимагали зупинити виступ Лободи і позбавити її громадянства України.
Спочатку акція проходила мирно, порядок охороняла поліція. Однак пізніше невідомі кинули в натовп дві петарди і дві димові шашки.
Після того, як поліція спробувала провести огляд двох протестувальників, спалахнула бійка, в ході якої невідомі застосували сльозогінний газ.
За інформацією радника начальника ГУНП Руслана Форостяка, поліція склала всього один протокол за дрібне хулигантство. Затриманих немає.