Скайп-конференцію за участю Кучми і Сайдіка щодо звільнення заручників перенесли

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Відеоконференція гуманітарної підгрупи перенесена на наступний тиждень

Заплановану на 18 січня скайп-конференцію представників Тристоронньої контактної групи за участю Леоніда Кучми та Мартіна Сайдіка щодо Донбасу про розблокування процесу звільнення заручників перенесли на наступний тиждень. Про це повідомила речниця представника України у контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Згідно з взаємними домовленостями, відеоконференція гуманітарної підгрупи перенесена на наступний тиждень», – сказала вона 17 січня у коментарі «Інтерфакс-Україна».

Конкретної дати Оліфер не назвала.

Інші сторони переговорного процесу ситуації наразі не коментували.

16 січня, за підсумками засідання учасників Тристоронньої контактної групи у Мінську, повідомлялося, що 18 січня має відбутися скайп-конференція з питань розблокування процесу звільнення заручників.

За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 109 громадян України.

Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.