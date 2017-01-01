Скайп-конференцію за участю Кучми і Сайдіка щодо звільнення заручників перенесли
- Сьогодні, 22:18
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Відеоконференція гуманітарної підгрупи перенесена на наступний тиждень
Заплановану на 18 січня скайп-конференцію представників Тристоронньої контактної групи за участю Леоніда Кучми та Мартіна Сайдіка щодо Донбасу про розблокування процесу звільнення заручників перенесли на наступний тиждень. Про це повідомила речниця представника України у контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
«Згідно з взаємними домовленостями, відеоконференція гуманітарної підгрупи перенесена на наступний тиждень», – сказала вона 17 січня у коментарі «Інтерфакс-Україна».
Конкретної дати Оліфер не назвала.
Інші сторони переговорного процесу ситуації наразі не коментували.
16 січня, за підсумками засідання учасників Тристоронньої контактної групи у Мінську, повідомлялося, що 18 січня має відбутися скайп-конференція з питань розблокування процесу звільнення заручників.
За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 109 громадян України.
Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.