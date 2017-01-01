Скільки заробляє адміністрація Порошенка

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Президент України Петро Порошенко. Фото: УНІАН

Керівництво адміністрації президента показало свої доходи

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» підрахувало, проаналізувало декларації співробітників адміністрації Петра Порошенка.

Голова Адміністрації президента України Ігор Райнін задекларував зарплату на займаній посаді у сумі 113 тис. грн, квартиру у Харкові площею 74 кв. м та кімнату у Києві на 26 кв. м.

Згідно з поданою електронною декларацією за 2016 рік, Райнін заробив у Харківській ОДА 150 тис. грн, має готівкові кошти у сумі $30 тис., 200 тис. грн та 15 тис. євро, на рахунку в банку - майже 66 тис. грн. Автомобілів або інших транспортних засобів глава АП не має.

Дружина Ганна Райніна має квартиру у Харкові на 65 кв. м, є бенефіціаром фірми «Охорона праці», в якій отримала зарплату у 2016 році у сумі 82 тис. грн., а також отримала дивіденди у розмірі 93 тис. грн. Окрім того задекларовано готівкові кошти у сумі $10 тис. та 50 тис. грн.

Перший заступник глави АП Віталій Ковальчук у 2016 році отримав зарплату у сумі 274 тис. грн. Також задекларовано гараж у Києві на 82 кв.м. Грошей на банківських рахунках і готівки, згідно з декларацією, у нього немає. З нематеріальних активів Ковальчук володіє знаком для товарів і послуг.

У дружини Ковальчука - квартира у Києві 200 кв.м, 2 паркомісця у Києві, подружжю спільно належать дві земельні ділянки - 504 кв.м і 1500 кв.м в Обухівському районі Київської області, та будинок у Козині (Обухівський район) 1143 кв.м. Окрім того на дружину записано готівкові кошти - майже $300 тис., 212 тис.євро та 273 тис. гривень.

Подружжя володіє коштовним годинником, ювелірними виробами, картинами, та має у власності 2 автомобіля Toyota RAV 4 (2003 р.в.) і Toyota Landcruiser (2014 р.в.).

Заступник глави АП Костянтин Єлісєєв задекларував у 2016 році зарплату в сумі 318 тис. грн, дві квартири у Києві (114 та 32 кв. м) та земельну ділянку на 2 тис. кв. м у Вишгородському районі Київщини. Також задекларовано автомобіль Mini One 2012 року випуску та готівкові кошти у сумі $135 тис. та 55 тис. євро. Згідно з декларацією, дружина Єлісєєва має $20 тис. готівкою.