Скорочення населення України триває: за місяць на 19 тис. осіб

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Населення України

Станом на 1 квітня 2017 року чисельність населення України становила 42,5228 млн осіб

Чисельність населення України (без урахування Криму, Севастополя та не підконтрольної Україні частини Донбасу) станом на 1 квітня 2017 року становила 42,5228 млн осіб.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Станом на 1 березня 2017 року, чисельність населення України становила 42 млн 541,6 тис. осіб. Таким чином, за місяць чисельність населення країни скоротилася на 18,8 тисяч осіб (або 0,04%).

Як повідомлялось, чисельність населення України станом на кінець 2016 року становила 42 млн 584,5 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 176 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2015 року. Навесні 2014 року, після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні, чисельність населення України була істотно скоригована і зменшена до 43 млн з 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити таку оцінку не рідше одного разу на десять років.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляв, що перепис населення обійдеться бюджету в 1 млрд грн.