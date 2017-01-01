«Скотина тупая». Письменник Веллер влаштував скандал в прямому ефірі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Веллер

Веллер під час інтерв'ю кинув в ведучу «Ехо Москви» мікрофон і чашку

У мережі з'явився відеозапис передачі «Особлива думка» в ході якої відомий письменник Михайло Веллер влаштував скандал в прямому ефірі.

Темою передачі було обговорення виборів у Франції.

Письменник розлютився, коли в ході його монологу Ольга Бичкова задала уточнююче запитання. На записі це відбувається о 10:20.

Веллер зажадав не перебивати його, заявивши, що це «збиває, дратує і заважає».

«Найкраще, що ви можете зробити, - це мене не перебивати», - вигукнув він.

Бичкова вибачилася, додавши, що буде час від часу ставити питання. Це вивело письменника з себе. Він жбурнув мікрофон, потім хлюпнув в обличчя ведучої водою з чашки і викинув її, і пішов зі словами: «Скотиная тупая!».