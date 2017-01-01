Скотленд-Ярд визнав, що лондонський терорист діяв самотужки

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Терорист Халід Масуд

В поліції також зазначили, що вони не мають даних про підготовку нових терактів

Антитерористичний підрозділ Скотленд-Ярду випустив офіційну заяву, де вказується, що Халід Масуд, який вчинив теракт у центрі Лондона, діяв самотужки. Його мотиви залишаються для правоохоронців загадкою.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми повинні прийняти те, що можливо ніколи не зрозуміємо, чому він це зробив. Можливо, ця таємниця померла разом з ним. Незважаючи на це, ми намагаємося з'ясувати одинак Масуд був натхненний терористичної пропагандою або якимось іншим чином отримав поштовх до скоєння злочину», - сказав журналістам заступник глави лондонської поліції Нейл Басу.

«Поліція не має даних про підготовки нових терактів», - додав він.

Зазначимо, що напередодні лондонська поліція відпустила шістьох затриманих за підозрою в причетності до теракту в столиці Великобританії.

Нагадаємо, в середу, 22 березня, вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Було відомо про чотирьох загиблих та 40 поранених внаслідок теракту.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину біля парламенту в Лондоні.

В лікарні помер 75-річний чоловік, який був поранений в результаті теракту біля будівлі британського парламенту

Раніше британська поліція назвала ім’я нападника в Лондоні. Також було опубліковано фото виконавця терористичного акту.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило людей на Вестмінстерському мосту».