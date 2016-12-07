Скрєпи в дії: РПЦ забирає квартиру в 90-річного ветерана і переселяє до богадільні

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Російська пенсіонерка

Монахині намагаються відсудити квартиру таким чином, аби не платити за неї компенсацію власнику

У Ставрополі триває тяганина між сім'єю 90-річного ветерана Великої Вітчизняної війни Раїси Фоменко і Російською православною церквою.

Як повідомляє «Відкрита Росія», РПЦ намагається виселити сім'ю з будинку, де до революції знаходився ігуменський корпус Іоанно-Маріїнського монастиря. Ветерану війни обіцяють замість квартири виділити келію в богадільні.

«Пам'ятаю, коли приїжджав колишній єпископ Феофан, він на землю показав, говорив, мовляв, ви будете на газоні жити, намет поставите. Така у нас церква, співчуває», - розповіла родичка Раїси Шимко Тамара.

Справу вже рік розглядає Жовтневий районний суд Ставрополя, . Члени сім'ї ветерана кажуть, що у них хочуть відібрати не тільки житло, але і договір соціального найму, щоб не потрібно було компенсувати вартість нерухомості.

На засідання 15 лютого не з'явилися ні представники крайового управління по збереженню об'єктів культурної спадщини, ні співробітники міністерства культури регіону, але були присутні представники Ставропольської і Невинномиської єпархії. Суддя запропонував піти на мирову угоду, але сторони відмовляються.





«Документів не вистачає: і мерія, і адвокат єпархії, і представник району крайового центру вагаються з відповідями на питання судді, РПЦ вже рік безуспішно намагається надати необхідні документи в повному обсязі. Тому справу знову відклали, єпархії дається ще тиждень на пошуки паперів: наступне засідання призначене на 22 лютого», - повідомляє «Відкрита Росія».

Тим часом ігуменя РПЦ вже знає, як розпорядиться приміщенням після виселення мешканців. «Вони ж за землю, за гроші хапаються, прикриваються своєю бабусею, ветераном Великої Вітчизняної. А у мене там будуть документи зберігатися, адже я ігуменя, а корпус - ігуменський », - заявила вона.

Адвокат позивачів Лідія Шиповська зазначила, що згідно із законом про передачу будівель релігійного призначення сім'ю необхідно розселити, але, схоже, ніхто квартиру давати не хоче. При цьому, за словами Тамари Шимко, представники РПЦ запропонували переселити 90-річну жінку-ветерана в богадільню і поселити в келії. Пенсіонерка не згодна категорично.

«Так, бабусю черниці візьмуть в обитель. А що стосується інших мешканців будинку, це питання треба адресувати не церкві, а міській адміністрації. Яка, до речі, теж є відповідачем за нашим позовом », - підтвердила глава прес-служби Ставропольської і Невинномиської єпархії Лоліта Склярова.

За словами Шимко, в Ставрополі РПЦ зараз намагається заволодіти колишнім військовим штабом, в якому до революції розташовувалася церковно-парафіяльна школа. До цього РПЦ отримала 8 гектарів землі на Партизанській вулиці, де раніше розташовувався військовий госпіталь. Потім землю продали будівельним компаніям, і на цьому місці виріс житловий мікрорайон.