Слідчі ООН виявили у Конго 17 місць масових поховань цивільних людей

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Місія ООН в Демократичній республіці Конго

Щонайменше 74 людини, в тому числі 30 дітей, загинули від рук солдатів ДР Конго

Слідчі ООН знайшли в центральній частині Демократичної Республіки Конго 17 нових місць масових поховань людей та зібрали дані про зґвалтування та вбивства людей солдатами державної армії

Про це повідомляє Reuters.

Верховний комісар ООН із питань прав людини Зейд Раад аль-Хусейн заявив, що Міжнародний кримінальний суд повинен розслідувати ці злочини, якщо уряд Конго не в змозі буде це зробити.

Конголезькі чиновники, які зазвичай відкидають звинувачення у насильстві з боку урядових солдатів, відповіли, що проведуть розслідування, якщо побачать докази.

Омбудсмен ООН також сказав, що його даними, в березні конголезькі солдати приховали загибель цивільних, яку спричинили зіткнення з бойовиками «Камуіна Нсапу» в центральному регіоні країни.

«Щонайменше 74 людини, в тому числі 30 дітей, загинули від рук солдатів», - сказав Зейд Раад аль-Хусейн про ці зіткнення.

Водночас омбудсмен не надав конкретних деталей щодо джерел походження цієї інформації. Також представник ООН сказав, що минулого місяця в інциденті в столиці провінції Кананга солдати розстріляли 40 осіб та ґвалтували жінок і дівчат.

Більшість жертв, за словами аль-Хусейна, було вбито у власних домівках, коли солдати ходили від дверей до дверей у пошуках бойовиків.

Нагадаємо, наприкінці березня у центральному регіоні Демократичної республіки Конго Касаї знайшли останки двох експертів з Організації Об'єднаних Націй, а також їхнього конголезького перекладача.