Слідчі у Львові викрили велику оборудку з комунальною нерухомістю

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Йдеться про низку об’єктів нерухомого майна, розташованих у центральній частині Львова, які незаконно вибули з власності громади внаслідок афери за участю нотаріусів

Прокуратурою в інтересах Львівської міської ради подано позови щодо повернення в комунальну власність розташованих у центрі Львова приміщень, які незаконно вибули з власності громади внаслідок афери з участю нотаріусів та підставних осіб.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

«Йдеться про комунальне майно, а саме низку об’єктів нерухомого майна, розташованих у центральній частині Львова, які незаконно вибули з власності громади внаслідок афери за участю нотаріусів та підставних осіб. Прокуратурою області встановлено, що право власності на 8 таких об’єктів набуто окремими фізичними особами на підставі підроблених розпоряджень голови Галицької районної адміністрації м. Львова, внесено в статутний фонд юридичних осіб та в подальшому кілька разів відчужено», - йдеться у повідомленні.

За цим фактом органами поліції проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). З метою недопущення подальших дій з цими приміщеннями на них накладено арешт.

Водночас із метою повернення вказаних об’єктів із незаконного володіння у комунальну власність, прокуратурою підготовлено 2 позови в інтересах Львівської міської ради про витребування від добросовісних набувачів нежитлових приміщень загальною площею понад 340 кв.м. по вул. К.Левицького, 22 та Ю.Дрогобича, 4 у м. Львові.

Крім того, прокуратурою здійснено вступ у розгляд двох справ за позовами Львівської міської ради про витребування ще двох приміщень, які вибули з комунальної власності за аналогічною схемою, а саме по вул. Свєнціцького, 7 площею 270 кв.м. та Стецька, 11 площею 339 кв.м.

Ще по 4 об’єктах прокуратурою проводиться додаткових збір матеріалів з метою заявлення аналогічних позовів.