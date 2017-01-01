  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Слідчий комітет РФ порушив нові справи проти українських військових

    • Сьогодні, 10:58
    • Розсилка
    Російські військові в зоні АТО.
    Фото: Преступности НЕТ
    Російські військові в зоні АТО.

    Росія звинувачує ЗСУ в артобстрілах об’єктів цивільної інфраструктури

    Слідчий комітет Російської Федерації порушив нові кримінальні справи проти українських військових за «проведення артилерійських обстрілів населених пунктів Луганської і Донецької областей України». Про це йдеться у повідомленні офіційного  представника відомства Світлани Петренко, передає «Главком».

    «За даними слідства, військовослужбовці ЗСУ та Національної гвардії України, виконуючи злочинні накази вищого командування, в період з 1 по 5 травня 2017 року здійснили артилерійські обстріли з важких видів озброєння об’єктів цивільної інфраструктури в селі Яковлівка Ясинуватського району, містах Ясинувата і Докучаєвськ, Петровському районі міста Донецька. В результаті один мирний житель загинув і четверо, серед яких вагітна жінка, отримали поранення», - зазначається у документі.

    Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксовані 53 обстріли позицій Збройних Сил України.

    Росія АТО бойовики на Донбасі ЗСУ Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ