Слідчий комітет РФ порушив нові справи проти українських військових

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Фото: Преступности НЕТ Російські військові в зоні АТО.

Росія звинувачує ЗСУ в артобстрілах об’єктів цивільної інфраструктури

Слідчий комітет Російської Федерації порушив нові кримінальні справи проти українських військових за «проведення артилерійських обстрілів населених пунктів Луганської і Донецької областей України». Про це йдеться у повідомленні офіційного представника відомства Світлани Петренко, передає «Главком».

«За даними слідства, військовослужбовці ЗСУ та Національної гвардії України, виконуючи злочинні накази вищого командування, в період з 1 по 5 травня 2017 року здійснили артилерійські обстріли з важких видів озброєння об’єктів цивільної інфраструктури в селі Яковлівка Ясинуватського району, містах Ясинувата і Докучаєвськ, Петровському районі міста Донецька. В результаті один мирний житель загинув і четверо, серед яких вагітна жінка, отримали поранення», - зазначається у документі.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксовані 53 обстріли позицій Збройних Сил України.