Слідчий Нацполіції Києва погорів на хабарі у 100 тис грн

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Затримання хабарника у погонах

Правоохоронці затримали хабарника біля приміщення райвідділу Київської поліції

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції затримали «на гарячому» слідчого одного з районних управлінь поліції Києва.

Правоохоронець хотів отримати хабар у 100 тисяч гривень.

Про це інформує прес-служба СБУ.

«Слідчий вимагав гроші від громадянина однієї з країн Закавказзя за непритягнення до кримінальної відповідальності через крадіжку та повернення йому речового доказу – автомобіля», - пояснюють в СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника біля приміщення райвідділу під час отримання ним усієї суми хабара.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи хабарника. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті затримали інспектора поліції, який за хабарі видавав дозволи на зброю.