Слідком РФ порушив справу проти росіян, які причетні до «Правого сектора»

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Правий сектор

За даними російського слідства, Донгузов і Ясєв виїхали з території РФ в Україну, де були прийняті як бійці у Добровольчий український корпус організації «Правий сектор»

У Россії порушено кримінальну справу стосовно громадян Російської Федерації, причетних до діяльності «Правого сектора».

Про це повідомляє з посиланням на прес-службу Слідчого комітету РФ.

«Співробітниками управління з розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни, ГСУ СК Росії спільно з ФСБ і МВС Росії проведено комплекс слідчо-оперативних заходів, в ході яких отримані достатні дані, які свідчать про причетність жителя Удмуртії В'ячеслава Донгузова і жителя Архангельської області В'ячеслава Ясєв, які є громадянами Російської Федерації, до діяльності екстремістської організації «Правий сектор», забороненої рішенням Верховного суду РФ на території Російської Федерації», - йдеться в повідомленні російського відомства.

На підставі цих даних СК РФ щодо зазначених осіб порушено кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 282.2 КК РФ (участь в екстремістській організації).

«За даними слідства, Донгузов і Ясєв, підтримуючи цілі організації «Правий сектор», в різний час виїхали з території Російської Федерації в Україну, де були добровільно прийняті в якості бійців в так званий Добровольчий український корпус організації «Правий сектор», після чого стали брати активну участь на боці даної організації в бойових діях на південному сході України проти самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», маючи при собі вогнепальну зброю, боєприпаси, засоби зв'язку і автотранспорт», - повідомляє відомство.

Джерело: УНН