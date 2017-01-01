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    Слідком РФ поспішив звинуватити українських військових в «обстрілі мирних жителів Донецька»

    • Сьогодні, 16:43
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    Справу порушено за статтею КК РФ «Застосування заборонених засобів і методів ведення війни»

    Слідчий комітет Росії порушив чергову кримінальну справу, в якій звинувачує українських військових в обстрілі мирних жителів Донецька. Про це повідомляє прес-служба СК РФ.

    У Слідкомі уточнили, що справу порушено за статтею КК РФ «Застосування заборонених засобів і методів ведення війни».

    За версією російських слідчих, в період з 1 по 3 лютого українські військовослужбовці нібито обстріляли з важкого озброєння кілька районів Донецька, а також сусідні Ясинувату й Макіївку.

    У СК стверджують, що ці дії призвели до загибелі трьох місцевих жителів і госпіталізації ще 15-ти, а також до пошкодження 60 житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

    Російське слідство відкрило чимало справ проти українських військових та, зокрема, генералів. Фігурантами однієї зі справ стали глава Міноборони України Степан Полторак і начальник Генштабу Віктор Муженко. СК РФ заявляє, що з січня по серпень 2016 року міністр оборони України і начальник Генштабу «віддавали злочинні накази на застосування важких видів озброєння для населених пунктів самопроголошеної «ДНР», а також повного або часткового знищення національної групи російськомовних осіб, в тому числі малолітніх»

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