Слідком РФ поспішив звинуватити українських військових в «обстрілі мирних жителів Донецька»

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Справу порушено за статтею КК РФ «Застосування заборонених засобів і методів ведення війни»

Слідчий комітет Росії порушив чергову кримінальну справу, в якій звинувачує українських військових в обстрілі мирних жителів Донецька. Про це повідомляє прес-служба СК РФ.

У Слідкомі уточнили, що справу порушено за статтею КК РФ «Застосування заборонених засобів і методів ведення війни».

За версією російських слідчих, в період з 1 по 3 лютого українські військовослужбовці нібито обстріляли з важкого озброєння кілька районів Донецька, а також сусідні Ясинувату й Макіївку.

У СК стверджують, що ці дії призвели до загибелі трьох місцевих жителів і госпіталізації ще 15-ти, а також до пошкодження 60 житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

Російське слідство відкрило чимало справ проти українських військових та, зокрема, генералів. Фігурантами однієї зі справ стали глава Міноборони України Степан Полторак і начальник Генштабу Віктор Муженко. СК РФ заявляє, що з січня по серпень 2016 року міністр оборони України і начальник Генштабу «віддавали злочинні накази на застосування важких видів озброєння для населених пунктів самопроголошеної «ДНР», а також повного або часткового знищення національної групи російськомовних осіб, в тому числі малолітніх»