Слідком Росії погрожує Україні міжнародним трибуналом за війну на Донбасі

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Російські бойовики на Донбасі

Представник країни-агресора розповіла, що російські слідчі зібрали докази, які «доводять застосування Україною заборонених засобів і методів ведення війни»

Слідчий комітет Росії заявляє, що зібрав докази «військових злочинів» ніби то скоєних Україною на Донбасі.

Як пишуть російські Известия, про це заявила офіційний представник відомства Світлана Петренко.

За її словами, СК Росії займається розслідуванням цих «злочинів» на «підставі міжнародного права і норм російського законодавства».

«Слідчий комітет розслідує такі злочини, керуючись як нормами міжнародного права, так і російського законодавства, що дозволяє залучати до кримінальної відповідальності іноземних громадян, які вчинили злочини за межами нашої країни, в разі, якщо вони не понесли за це покарання. Причому такі злочини не мають терміну давності. І наші слідчі вдадуться до всіх можливих заходів, щоб рано чи пізно як виконавці цих злочинів проти мирного населення, так і ті, хто віддавав накази, понесли заслужене покарання», - заявила Петренко.

Вона також розповіла, що російські слідчі зібрали докази, які «доводять застосування Україною заборонених засобів і методів ведення війни».

Повідомляється, що пізніше всі зібрані докази будуть спрямовані в міжнародні організації та суди для «створення спеціального трибуналу».Також Петренко повідомила, що протягом розслідування представниками СК РФ нібито було опитано 130 тисяч осіб, які виступали свідками і потерпілими. Крім цього було організовано і проведено близько 200 різних експертиз.

«Зібрані докази свідчать про масові порушення прав і свобод людини і продовжується впродовж тривалого часу на території південного сходу України гуманітарну катастрофу, викликану злочинними діями української воєнщини», - зазначила вона.