Слідом за Німеччиною Чехія створює спецпідрозділ для боротьби з російською пропагандою

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Чеські фахівці будуть уважно вивчати дезінформацію з РФ

Ключова мета російської пропаганди в Чехії - створитив свідомості людей негативний образ ЄС і НАТО

Уряд Чехії створить спеціальний підрозділ «проти фейковий новин». Офіційні особи прагнуть подолати поширення вигадок, які переважно стосуються теми мігрантів. За їхніми словами, ці вигадки тиражують сайти, які підтримує уряд російського президента Путіна, повідомляє The Guardian.

У статті йдеться, що завдання нового підрозділу - протидіяти втручанню в перебіг парламентських виборів, які призначені в Чехії на жовтень 2017 року. «Дані соцопитувань свідчать, що дезінформація в інтернеті впливає на громадську думку і ризикує дестабілізувати демократичну систему країни», - пише видання.

«Хоча довести чіткий зв'язок важко, офіційні особи впевнені, що Кремль стоїть приблизно за 40 сайтами чеською мовою, де викладаються погляди радикалів, конспірологічні теорії і неточні повідомлення. Офіційні особи вважають, що мета цієї роботи - змінити політичну орієнтацію Чехії, яка зараз входить в західний альянс», - йдеться в статті.

«Ключова мета російської пропаганди в Чехії - посіяти в свідомості людей сумніви в тому, що демократія - найкраща система організації країни, а також створити негативний образ ЄС і НАТО, відбити у людей бажання брати участь в демократичних процессах», - сказав в інтерв'ю газеті Томаш Проуз, держсекретар Чехії у справах Європи.

Новий підрозділ – «Центр проти тероризму і гібридних загроз» - стане частиною міністерства внутрішніх справ. «Він почне працювати з 1 січня, в ньому буде 20 фахівців на повну ставку. Вони розмістяться в будівлі, яка в роки холодної війни використовувалася таємною поліцією комуністичного режиму для допитів», - йдеться в статті.

Фахівці будуть уважно вивчати дезінформацію і намагатимуться їй протистояти за допомогою спеціального аккаунта в «Твіттері» і нового розділу на сайті МВС, призначеного для викладу точки зору уряду. Центр також буде навчати держслужбовців, як уникати шантажу і чинити опір іноземному лобіювання», - пише The Guardian.

«Одна з основних завдань - забезпечити вільні і чесні вибори», - сказав один з високопоставлених співробітників підрозділу, який побажав залишитися анонімним. Він запевнив, що центр буде уважно відстежувати події у Франції та Німеччині, де пройдуть, відповідно, президентські і парламентські вибори.

Звучать звинувачення, що створення центру виллється в введення цензури, шпигунство і придушення свободи слова. Його співробітники відкидають цю критику.

Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що, зокрема, буде запущено фейкові новини, для того щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси.

Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.