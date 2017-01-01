Слідство щодо амфетаміну, виявленого ймовірно в авто нардепа Рибалки, триває два з половиною роки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Рибалко

Подробиці досудового розслідування Нацполіція не розкриває, хоча і перекваліфікувала статтю Кримінального кодексу на більш м'яку

За Інформації Головного слідчого управління Нацполіціі, вже понад 2,5 років триває розслідування у кримінальному виробництві №12014150000000147 від 17.06.2014 р за фактом незаконного зберігання амфетаміну. Розслідування веде Первомайський відділ поліції ГУ Нацполіціі в Миколаївській області. Про це йдеться в офіційній відповіді правоохоронців на запит Hubs.

Дане кримінальне провадження було відкрито після того, як в 2014 р в місті Первомайську Миколаївської області співробітники правоохоронних органів виявили в автомобілі чорного кольору марки Mercedes-Benz, модель G 500, 2000 г. випуску, реєстраційний номер АА 9221 МА, номер шасі WDB 4632411Х121002, небезпечну психотропну речовину - амфетамін у великих обсягах. 17 червня 2014 р співробітники УМВС України в Миколаївській області внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне провадження №12014150000000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 України: Кримінального кодексу («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, транспортування, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів»).



Як раніше повідомляли інформаційні агентства, в матеріалах даного кримінального виробництва також міститься копія свідоцтва про реєстрацію даного транспортного засобу №СХХ 095447 і довідка з Державної автомобільної інспекції про те, що цей автомобіль зареєстрований за громадянином України Рибалком Сергієм Вікторовичем.



У зв'язку з цим ЗМІ звернувся в Національну поліцію з офіційним запитом, в якому просив відповісти на питання: чи має відношення народний депутат Сергій Рибалка до даного кримінального провадження, чи передавалися матеріали кримінального провадження, у зв'язку з отриманням в 2014 р Сергієм Рибалкою повноважень народного депутата України, в інші правоохоронні органи (НАБУ, СБУ, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру), а якщо немає, то на якій стадії знаходиться зараз дане кримінальне провадження?



Відповідь з Нацполіціі цікава не тільки тим, що слідство затягнулося вже на більш, ніж 2,5 року. І не тільки тим, що у відповідях не міститься інформація щодо взаємодії з антикорупційними правоохоронними органами і причетності Сергія Рибалки до кримінального провадження.



Відповідь примітна ще й тим, що, хоча в Нацполіціі, посилаючись на таємницю слідства, і відмовилися повідомити подробиці розслідування, з листа випливає, що слідчі перекваліфікували статтю Кримінального кодексу. А саме: кримінальне провадження розслідується тепер за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 України: Кримінального кодексу («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, транспортування, пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту»). Відповідно, і санкції за цією статтею м'якші - позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.