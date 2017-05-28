Слідству у «справі Майдану» перешкоджає ГПУ, - Горбатюк

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Сергій Горбатюк

Горбатюк згадав про розслідування економічних справ

Слідство у «справі Майдану» повсякчас стикається з перешкодами у розслідуванні, у т.ч. від керівництва Генпрокуратури.

Про це заявив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

«Слідство повсякчас стикається з перешкодами у розслідуванні цих справ, ці перешкоди надходять у тому числі і від керівництва Генпрокуратури, зокрема і від Матіоса (головний військовий прокурор України Анатолій Матіос). З цього приводу я неодноразово надавав Генпрокурору письмові скарги з приводу того, у чому полягають ці порушення. Але на жаль, реагування немає», – заявив Горбатюк.

Говорячи про перешкоджання роботі, Горбатюк згадав про розслідування економічних справ.

«Була нарада, на якій жодного обговорення розслідування економічних справ не відбувалося, було складено протокол, після чого цей протокол потрапляє до Матіоса, в нього вносяться завідомо неправдиві дані про те, що слідство неефективне, і справи забираються», – розповів Горбатюк.

«Ще один випадок – розслідування вбивств 19 лютого у Хмельницькому. Впродовж 2.5 років військова прокуратура це розслідувала, оскільки підозрювалися працівники СБУ, врешті-решт дійшли висновку, що «майданівці» самі себе перестріляли», – зазначив він.

«Наш департамент був змушений забрати собі це провадження і фактично починати розслідування «з нуля», – заявив Горбатюк.

Він додав, що наразі вже є до десяти рапортів з приводу незаконних дій Матіоса, «але реагування немає».

«Впродовж останнього року я дію у законний спосіб. Але якщо реакції й далі не буде – є Вища рада правосуддя, куди можна звертатися, або якщо є ознаки якихось кримінальних правопорушень – в інший правоохоронний орган. Бо це порушення, на які треба реагувати», – додав Горбатюк.

Він заявив, що Матіос «фактично звинуватив генпрокурора у брехні», заявивши, що результату у розслідуванні «справ Майдану» немає, а Юрій Луценко вважає, що справи просуваються.

При цьому Горбатюк зазначив, що результати у розслідуванні справ Майдану «є і досить вагомі, робота триває».

«І далі результати будуть – щодо притягнення винних до відповідальності», – додав він.

Горбатюк нагадав, що наразі про підозру у «справах Майдану» повідомлено понад 350 особам, обвинувальні акти щодо понад 230 осіб спрямовано до суду, і вже є понад 35 вироків.

Як відомо, раніше Анатолій Матіос звинуватив Горбатюка у провалі розслідування «справ Майдану» та економічного блоку справ щодо злочинів команди Януковича. Останні рішенням Луценка були передані для розслідування до військової прокуратури.

Джерело: Українська правда